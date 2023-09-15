Hamsi sezonu erken başladı ancak bu ihracatına yansımadı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ağırlıklı olarak hamsi avlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Hamsi sezonu erken başladı ancak bu ihracatına yansımadı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ağırlıklı olarak hamsi avlıyor. Yeni sezonda genellikle Marmara Denizi ile Batı Karadeniz arasında bol miktarda avlanan hamsi, iç piyasada kilosu ortalama 40 ila 75 TL arasında satılırken, fiyatının yüksek olması sebebiyle şu ana kadar henüz ihracatı yapılamadı.

Hamsi, ilerleyen günlerde havaların da soğumasıyla daha bollaşıp fiyatı düşeceği böylelikle ihracatı da artacağı belirtilirken, şimdilik iç piyasada tüketiliyor.

Türkiye'den geçtiğimiz balık av sezonunda 1 Eylül-15 Mart döneminde 23 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 5 milyon 853 bin 846 dolar gelir elde edilirken, önceki yılın geçen yılın aynı dönemde ise 28 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 7 milyon 209 bin 212 dolar döviz girdisi sağlandı. En fazla hamsi ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında, 2 milyon 232 bin 327 dolar ile Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 1 milyon 601 bin 981 dolar ile Belçika ve 642 bin 441 dolar ile de Amerika Birleşik Devletleri izledi. En az hamsi ihracatı ise 40 dolar karşılığında Somali'ye yapıldı.

Geçen sezon hamsi ihracatı Fransa, Belçika, Birleşik Devletler, İspanya, Birleşik Krallık, Almanya, Ukrayna, İtalya, Suriye, KKTC, Azerbaycan, İsveç, İsviçre, Hollanda, Gürcistan, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Lübnan, Bulgaristan, Irak, Kenya ve Somali olmak üzere 23 ülkeye yapılırken, bu ülkelere yapılan ihracatta toplam 1 milyon 178 bin 135 kilogram karşılığında 5 milyon 853 bin 846 dolar döviz girdisi sağlandı.

Hamsi sezonu erken başladı ancak bu ihracatına yansımadı

Hamsi sezonu erken başladı ancak bu ihracatına yansımadı

Hamsi sezonu erken başladı ancak bu ihracatına yansımadı

Hamsi sezonu erken başladı ancak bu ihracatına yansımadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu
ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu
Gıda Sektörü GSO’da bir araya geldi
Gıda Sektörü GSO’da bir araya geldi
Halı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasatı başladı
Halı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasatı başladı
Yerli propolis üreticisi kadın girişimciye AB’den inovasyon ödülü
Yerli propolis üreticisi kadın girişimciye AB’den inovasyon ödülü
Son Haberler
Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı
Prenses Diana’nın ikonik kazağı 1,14 milyon dolara satıldı
Hamitler için acil eylem planı devrede
Hamitler için acil eylem planı devrede
Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı
Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı
Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor
Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor
Denizli Büyükşehirden esnaf odalarına dev destek
Denizli Büyükşehirden esnaf odalarına dev destek
Denizli’nin iklimlendirme sektörü ihracatı yüzde 120’nin üzerinde arttı
Denizli’nin iklimlendirme sektörü ihracatı yüzde 120’nin üzerinde arttı
Avrupa’nın otoyol standartları Türkiye’de belirleniyor
Avrupa’nın otoyol standartları Türkiye’de belirleniyor
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kütahya’nın meşhur ’Terziler kavunu’ tezgahlardaki yerini aldı
Kütahya’nın meşhur ’Terziler kavunu’ tezgahlardaki yerini aldı
Genç mühendis adayları, elektrik üretimini yerinde inceledi
Genç mühendis adayları, elektrik üretimini yerinde inceledi
Başkan Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile bir araya geldi
Başkan Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile bir araya geldi
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!