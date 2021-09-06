Hamsi sezonu erken geldi

Kızılay Sakarya Caddesi'nde bol miktarda avlanan hamsiler sergilendi. Normal zamanlarda ekim ayının sonunda çıkması beklenen hamsiler bu yıl erken çıktı. Kilosu 30 liradan satışa çıkarılan hamsi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Balıkçı Mustafa Süslü, şaşkınlığını belirterek, "Hepimiz şaşkınız. Normalde Karadeniz hamsisi ekim sonuna doğru başlar, ocak sonuna kadar devam ederdi. Ama beklenenden erken çıktı. Erken çıkması kasım-aralık ayını nasıl etkileyecek bir öngörüm yok; yaşayıp göreceğiz. Şuan palamut zamanı ve yok denecek kadar az, hiç yok. Millet de şaşkın. Bu günlerde daha çok palamut beklerken hamsi çıktı. İnşallah devamı da gelecek. Hepimiz hamsiye doyarız." diye konuştu.