Hamsi ve sardalyanın nesli tükenebilir! Küresel ısınma balıkları tehdit ediyor!

Küresel ısınmanın balıklara olan etkisi üzerine yapılan yeni araştırmalarda, hamsi ve sardalya türü balıkların neslinin tükenebileceğini açıkladı.

Okyanus sularının günden güne ısındığını belirten araştırmada, balıkların üzerindeki baskının her geçen gün arttığını ve uyum sağlama yeteneklerinin engellendiği açıklandı.

HAMSİ VE SARDALYANIN NESLİ TÜKENEBİLİR

Özellikle ülkemiz denizlerinde de bol bulunan hamsi, sardalya ve saryaldagillerden ringa balığının neslinin tükenme tehlikesi ile karşılaşabileceğini söyleyen çalışmada, daha sıcak suların balıkların boyutlarını küçülttüğü ve daha uygun ortamlara yerleşmelerini zorlaştırdığı aktarıldı.

Balıkların küresel ısınmaya ayak uydurmak için mücadele edeceği belirtilen araştırma ile ilgili açıklama yapan Reading Üniversitesi'nden biyolog ve çalışmanın ortak yazarı Profesör Chris Venditti, "Isınma suları balıklar için iki kat kötüdür, çünkü sadece daha küçük bir boyuta dönüşmelerine neden olmakla kalmaz, daha uygun ortamlara geçme yeteneklerini de azaltır” dedi.

Araştırmanın, iklim değişikliği altında okyanuslar ısındıkça balıkların küçüleceği teorisini desteklediğini söyleyen Venditti, "Ancak ilk düşünüldüğü kadar verimli bir şekilde başa çıkmak için evrimleşemeyeceklerine dair endişe verici haberleri ortaya koyuyor” derken, "Deniz sıcaklıklarının her zamankinden daha hızlı artmasıyla, balıklar çok hızlı bir şekilde evrimsel anlamda geride kalacak ve hayatta kalma mücadelesi verecek" şeklinde konuştu.

Yediğimiz balık türlerinin çoğu önümüzdeki on yıllarda giderek daha da azalabileceğini ve hatta yok olabileceğini söyleyen Profesör Chris Venditti, bu durumun tüm balıklar ve gıda güvenliğimiz için ciddi etkileri olacağını söyledi.

BOYUTLARI KÜÇÜLÜYOR

Bulguların, daha önce bilim insanlarının dünya ısındıkça balıkların genel olarak küçüleceği ve daha az hareket edeceği, çünkü metabolizmalarını hızlandırmak ve vücut işlevlerini sürdürmek için daha fazla oksijene ihtiyaç duyacakları tezini doğruladığı aktarıldı.

Şili'deki Kurak Bölgelerdeki İleri Araştırmalar Merkezi (CEAZA) ve Reading Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırma, 150 milyon yıllık evrimlerini incelemek için küresel olarak dağılmış balık türlerinin istatistiksel analizlerini kullanarak yapıldı.