Hamsi yasağı ne zaman kalkıyor? Hamsi yasağı uzayacak mı 2021? Hamsi av yasağı ne zaman bitecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, hamsi avının 10 günlüğüne yasaklandığını duyurmuştu. Avcılık sezonunda böyle bir kararın alınması ise eleştirilerek neden oldu. Yasağın kalkacağının güne az bir süre kala av yasağının uzayacağı iddiaları gündeme düştü. Peki; şok iddiaların gerçeklik payı nedir? Hamsi yasağı ne zaman kalkıyor? Hamsi yasağı uzayacak mı? Hamsi yasağı ne zaman bitecek?

HAMSİ AV YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

Hamsi balığı için yasal sınır 9 santimetre. Ancak bu yıl avlanan hamsilerin boy uzunluğunun yasal sınırın altında olması nedeniyle geçici süreliğine av yasağı başladı.

HAMSİ YASAĞI UZAYACAK MI?

Son dakika CNN TÜRK canlı yayınına katılan yetkili isim hamsi yasağının uzatılacağının sinyalini verdi. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Önümüzdeki günlerde net bir açıklama yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.