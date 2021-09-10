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  3. Hamsiköy’de taş ocağı yapımına karşı 2 bin imza

Hamsiköy’de taş ocağı yapımına karşı 2 bin imza

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy’de yapılması düşünülen taş ocağı bölge sakinleri tarafından tepki gördü.

Hamsiköy’de taş ocağı yapımına karşı 2 bin imza

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Zigana Dağı eteklerinde bulunan Hamsiköy’ün Kangel Yaylası’nda taş ocağı ve kırma eleme tesisi yapımı planlanıyor. Çevre bölgelerdeki köylüler taş ocağının doğaya ve çevreye zarar vereceği düşüncesi ile yapımını onaylamıyor.  Yerel halk hali hazırda otel ve işletmelerle dolu olan bölgeye yapılması planlanan taş ocağına karşı 2 binden fazla imza topladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmek üzere atılan imzalar, Maçka Belediye Başkanlığı’na verildi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Çıralı Mahallesi Muhtarı Recep Gürsoy, taş ocağı kararının yanlış olduğunu belirtiyor. Yapılması planlanan yerde hayvanlarını yaydığı söyleyen Gürsoy, Hamsiköy sütlacının da tadını burada otlayan ineklerin sütlerinden aldığını söylüyor. Kurulacak taş ocağının sadece bölgenin doğal güzelliğini değil aynı zamanda oranın tescilli markası olan ve tüm dünyada ün salan sütlacını da bitireceğini ifade ediyor. Böyle bir şeye izin vermeyeceklerini söyleyen  Gürsoy, “Bu güzel yaylamıza kimseyi sokmayacağız. Bizim o yaylamızda su havzalarımız, şelalelerimiz var. Bunların yok olmasını ve susuz kalmayı da istemiyoruz” diyor.

Hamsiköy’de taş ocağı yapımına karşı 2 bin imza

Gurbetten gelen Metin Şeker yaylaları görmek için her yıl binlerce turistin geldiğini belirtiyor. Nefes almak için memleketine geldiğini söyleyen Şeker, bu güzel doğanın bozulmasın istemediğini belirtiyor. Karşı dağların da taş ocağı yapımında çöl haline geldiği ifade ediyor ve ekliyor; “Taş ocağına karşıyız. Buna asla izin vermeyeceğiz”.

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