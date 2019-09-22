Hamsu köprüsünde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te iki mahalleyi birbirine bağlayan köprüde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik şehir merkezinden Küçük Sanayi istikametine gitmekte olan 11 T 0005 plakalı otomobil sürücü Hasan B., Hamsu Köprüsü girişindeki yaya geçidinde yayalara yol vermek üzere durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki 11 AAB 307 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa M. duramayarak, 11 T 0005 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan 11 DT 612 plakalı otomobil sürücüsü Burak B. da duramayarak, 11 AAB 307 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 11 DT 612 plakalı otomobil içinde bulunan 2 yaşındaki Y.A.B. hafif şekilde yaralandı. Yaralan küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildikten sonra babasına teslim edildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA