Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi) Tanımı;

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Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi) Maaşları

Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.45

Meslek Adı :

Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bisküvi hamurunu istenilen kalınlıkta açan ve makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hamuru makinenin silindirleri arasına vererek, makineyi çalıştırmak,

b) Silindirleri kumanda kollarıyla hareket ettirerek hamurun istenilen kalınlıkta açılmasını temin etmek,

c) Açılan hamuru bıçakla keserek tablalar üzerine sermek,

d) Makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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