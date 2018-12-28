’Hamur’da 1 gün okullar tatil edildi
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 gün okullar tatil edildi.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 gün okullar tatil edildi.
Hamur İlçe Milli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,"Hamur ilçesinde taşımalı gelen öğrenciler ile tüm köy okulları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir gün (28.12.2018) tatil edilmiştir"denildi.
Kaynak: İHA
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