Hamza Abukari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Abukari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Abukari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Abukari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Abukari 15 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Abukari Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hamza Abukari'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Abukari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Abukari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Abukari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Abukari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Abukari şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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