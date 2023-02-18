Hamza Ait Allal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Ait Allal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Ait Allal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Ait Allal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Ait Allal 8 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Ait Allal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Ait Allal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 17 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Hamza Ait Allal'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Ait Allal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Ait Allal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Ait Allal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Ait Allal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Rapide Oued Zem

17 Kasım 2020 yılında Wydad AC

Hamza Ait Allal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Ait Allal şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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