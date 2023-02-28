Hamza Alaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Alaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Alaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Alaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Alaa 1 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hamza Alaa Abdallah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Alaa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eihab Ragab yapmaktadır. Hamza Alaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kairo U21 futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kairo U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Hamza Alaa'nin El Ahly Kairo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Alaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Alaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Alaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Alaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Alaa şuan El Ahly Kairo U21 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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