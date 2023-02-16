Hamza Anhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Anhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Anhari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Anhari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Anhari 30 Ocak 2004 tarihinde Hemer şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas,Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Anhari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Hamza Anhari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Anhari'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hamza Anhari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Anhari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamza Anhari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Anhari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Rot-Weiss Essen

1 Temmuz 2019 yılında Duisburg Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Duisburg U17

1 Temmuz 2021 yılında Duisburg U19

1 Temmuz 2022 yılında MSV Duisburg

Hamza Anhari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Anhari şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hamza Anhari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Iserlohn 46/49 (-2012), Borussia Dortmund (2012-2018), Rot-Weiss Essen (2018-2019), MSV Duisburg (2019-2022)

Almanya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 15 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.