Hamza Banouh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Banouh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Banouh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Banouh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Banouh 7 Mayıs 1990 tarihinde Kouba şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da حمزة بانوح şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Banouh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Banouh, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Banouh'nin NC Magra ile sözleşmesi 24 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza Banouh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/banouh_hamza/?hl=com

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Hamza Banouh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Banouh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Hamza Banouh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Banouh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında MO Béjaïa

16 Temmuz 2015 yılında O Médéa

29 Temmuz 2017 yılında USM El Harrach

12 Ocak 2018 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2019 yılında JS Kabylie

30 Ekim 2020 yılında CABB Arreridj

30 Ocak 2021 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2022 yılında NC Magra

Hamza Banouh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Banouh şuan NC Magra takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Hamza Banouh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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