Hamza Barry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Barry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hamza Barry kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamza Barry ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hamza Barry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Barry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Barry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Barry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Barry 15 Ekim 1994 tarihinde Banjul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Barry Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Hamza Barry, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Barry'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza Barry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamza_barry1/

Hamza Barryboyu ve yaşı kaç

Hamza Barry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Barry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hamza Barry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Barry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2013 yılında Valletta

1 Temmuz 2015 yılında Apol. Limassol

14 Ağu 2015 yılında Maccabi Netanya

2 Şubat 2016 yılında Apol. Limassol

3 Şubat 2016 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Haziran 2016 yılında Apol. Limassol

2 Eylül 2016 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2017 yılında Apol. Limassol

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk Split

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

22 Mart 2022 yılında LA Galaxy II

22 Ağu 2022 yılında Vejle BK

Hamza Barry kimdir

Hamza Barry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Barry şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Hamza Barry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gambiya takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Gambiya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Hamza Barry nereli

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