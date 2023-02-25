Hamza Belahouel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Belahouel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Belahouel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Belahouel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Belahouel 6 Ağustos 1993 tarihinde Mostaganem şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Belahouel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Belahouel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Belahouel'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Belahouel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Belahouel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Belahouel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Belahouel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2017 yılında USM Bel Abbès

6 Temmuz 2019 yılında CR Belouizdad

18 Ağustos 2021 yılında CS Constantine

24 Ağustos 2022 yılında MC Oran

Hamza Belahouel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Belahouel şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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