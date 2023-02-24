Hamza Besic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Besic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Besic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Besic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Besic 27 Eylül 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Hamza Bešić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Besic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Besic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Besic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Besic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Besic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Besic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Besic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

20 Ocak 2020 yılında FK Olimpik

15 Haziran 2020 yılında FK Sarajevo

27 Temmuz 2021 yılında Simm-Bau

1 Ocak 2022 yılında FK Sarajevo

31 Ocak 2022 yılında FK Gorazde

30 Haziran 2022 yılında FK Sarajevo

13 Temmuz 2022 yılında Stupcanica

30 Haziran 2023 yılında FK Sarajevo

Hamza Besic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Besic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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