Hamza bin Ladin kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in, Afganistan-Pakistan bölgesinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı. Peki Hamza bin Ladin kimdir? Kaç yaşında? Nasıl öldü? haberimizde..

HAMZA BİN LADİN KİMDİR?

Usame bin Ladin'in üçüncü karısı Hayriye ile olan birlikteliğinden, 1989 yılında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde dünyaya geldi. Annesi ve babasıyla birlikte Afganistan'a giden Hamza, Gazni ilinde çekilen ve 2001 Kasım'ında yayınlanan videoda, Usame bin Ladin'in diğer oğullarıyla birlikte Taliban tarafında olduğunu belirten konuşmalar yaparken görülmekteydi. Belucistan İçişleri Bakanı Sanaullah Zehri Mart 2003'teki açıklamasında Hamza ile kardeşi Saad'ın yaralı olarak yakalandığı belirtilse de bu iddia sonradan üst düzey Afgan, Amerikalı ve Pakistanlı yetkililerce yalanlandı. Aralık 2005'te yayınlanan Veziristan Mücahidi başlıklı videoda Hamza, Afganistan ile Pakistan arasındaki Veziristan'da, el-Kaide üyeleriyle birlikte Pakistanlı askerî güçlere saldırırken görülmekteydi. Eylül 2007'de, el-Kaide güçleriyle birlikte, Afganistan ile Pakistan sınırında yer alan Federal Yönetilen Kabile Alanları'nda bulunduğuna yönelik haberler basına yansıdı

NEDEN ÖLDÜ?

Trump yaptığı açıklamada, "Üst düzey El Kaide üyesi ve Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin, Afganistan/Pakistan bölgesindeki bir terörle mücadele operasyonunda öldürüldü" dedi.

USAME BİN LADİN KİMDİR?

Usame bin Muhammed bin Avad bin Ladin (10 Mart 1957, Riyad - 2 Mayıs 2011, Abbottabad), çeşitli uluslararası kuruluşlar ve ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanımlanan İslamcı örgüt el-Kaide'nin kurucularından biri ve lideri. Usame bin Muhammed bin Avad bin Ladin,1998 yılında yapılan bir röportajda doğum tarihini 10 Mart 1957, doğum yerini ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad olarak vermişti.