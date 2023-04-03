Hamza Bronja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Bronja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Bronja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamza Bronja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamza Bronja 27 Ağustos 2004 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamza Bronja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 24 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hamza Bronja'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hamza Bronja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamza Bronja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
30 Ağustos 2022 yılında GAK 1902 II
24 Şubat 2023 yılında Novi Pazar U19
Hamza Bronja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamza Bronja şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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