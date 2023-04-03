Hamza Bronja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Bronja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hamza Bronja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamza Bronja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.