Hamza Dağ'dan Başkan Soyer'e 'imar' eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 3 gündür süren yangınlar konusunda, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'i eleştirerek, "Alanda bulunduğu kısa süre içerisinde "Yanan alanları imara açmayacağız" şeklinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı, konuyla ilgili cehaletini ortaya koymuş oldu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kentin çeşitli noktalarında 3 gündür süren orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, yanan alanların imara açılmayacağı yönündeki açıklamalarına yönelik, "Alanda bulunduğu kısa süre içerisinde "Yanan alanları imara açmayacağız" şeklinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı, konuyla ilgili cehaletini ortaya koymuş oldu. Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre ormanların imara açılması mümkün değildir. 48 saattir yangın bölgesinde çalışmaları takip eden ve sürecin her daim içinde olan Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum. Sadece basına görüntü verip, ortadan kaybolan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da özverisinden dolayı minnettarız" dedi.

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DHA