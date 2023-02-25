Hamza Demane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Demane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Demane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Demane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Demane 23 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Demane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Demane'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Demane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Demane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Demane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Demane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MC Oran

1 Ocak 2016 yılında DRB Tadjenanet

6 Temmuz 2019 yılında AS Aïn M'lila

18 Ekim 2021 yılında US Biskra

24 Şubat 2022 yılında Chelghoum Laïd

6 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

17 Ağustos 2022 yılında CS Constantine

Hamza Demane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Demane şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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