Hamza El Dahri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza El Dahri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza El Dahri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamza El Dahri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamza El Dahri 5 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamza El Dahri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Key United yapmaktadır. Hamza El Dahri, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza El Dahri'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hamza El Dahri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamza El Dahri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta R. U18
1 Temmuz 2022 yılında Sparta U21
Hamza El Dahri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamza El Dahri şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sparta Rotteram (-2022)
Hamza El Dahri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hollanda U18 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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