Hamza Gasal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Gasal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Gasal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Gasal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Gasal 16 Aralık 2002 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Gasal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Gasal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hamza Gasal'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Gasal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Gasal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Gasal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Gasal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U17

20 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar

Hamza Gasal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Gasal şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Hamza Gasal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 9 numaralı formasıyla 27 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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