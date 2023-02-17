Hamza Hamidou Boureima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Hamidou Boureima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Hamidou Boureima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Hamidou Boureima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Hamidou Boureima 19 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Hamidou Boureima Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mediastar International Group yapmaktadır. Hamza Hamidou Boureima, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Hamidou Boureima'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Hamidou Boureima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Hamidou Boureima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Hamidou Boureima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Hamidou Boureima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2022 yılında FC Chiasso

Hamza Hamidou Boureima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Hamidou Boureima şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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