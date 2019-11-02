Hamza Hamzaoğlu: "Bundan sonraki maçların daha zor geçeceğini biliyoruz”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bundan sonraki maçların daha zor geçeceğini bildiklerini söyleyerek, maçları kazanmak zorunda olduklarını belirtti.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmana kazanmak zorunda oldukları biz pozisyonda geldiklerini ve maça buna göre başladıklarını belirten Hamzaoğlu, "Yani ilk 20-25 dakika için aslında istediklerimizi sahada uyguladığımızı söyleyebilirim ama ilk yarının sonlarına doğru yani 20 dakikasından sonra biraz daha rakibin üstünlüğü hakim oldu sahada. Ama ikinci yarı da tekrar toparlandık. Önde Sio ve Stancu ile başlayıp iki forvetle daha önde oynamaya başladık. Bunda başarılı olduk. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. Atamadık, erken atsaydık belki de daha farklı oyun ve sonuç çıkabilirdi. Oyuncularımın arzu ve isteği oldukça iyiydi. Özellikle sonradan oyuna giren arkadaşların takıma katkısı bizim için önemli. Hele şu pozisyonda. Herkesin konsantre olması, herkesin istekli olması çok önemli. Takım bütünlüğünün olması bizi çok sevindirdi. Tabii dün sadece bir antrenman yaptık. Bugün maça çıktık. Çok şeyi değiştirmemiz mümkün değildi. Bu sefer takımın yaptığı şeyleri de bozabilirdik. Dolayısıyla sadece duran topların üzerinde biraz değişiklik yaptık. Biraz daha yakın oynama konusunda birazcık konuştuk arkadaşlarla, daha kompakt oynamamız gerektiğini konuştuk. Bunda da nispeten başarılı olduğumuzu düşünüyorum bugün. İkinci yarıda evet daha üstün oynadık, daha baskılı oynadık, pozisyon ürettik. Bunlar güzel. Tabii bunları gole çevirmemiz lazım. Çünkü bundan sonraki maçların hem daha zor geçeceğini biliyoruz. Hem de kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle son dakikada golü atıp, belki beraberliği kazandık ama son dakikaya kadar bu inancı sürdürmeleri beni çok mutlu etti. Ayrıca bütün takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Konyaspor'a başarılar diliyorum bundan sonrası için" dedi.

Takımın verdiği reaksiyonun kendilerini sevindirdiğini söyleyen Hamzaoğlu, "Dün antrenmana çıktığımızda biz o şeyi hissettik. Yani takım gerçekten birbirine kenetlenmiş. İyi arkadaşlığı olan, iyi oyunculardan da kurulu bir takıma sahibiz. O bizi sevindirdi. "Devre arası bir takviye" diyorsunuz. Şu an çok erken bunu konuşmak için. Beni yapımı da az çok herkes biliyor zaten. Ben transferden ziyade kadromuzda olan oyuncuların performanslarını arttırmak, hepsinden alabileceğimiz maksimum verimi almak. Ve onlarla eksiklerimizi gidermekten yanayım. Tabii onlarla eksiklerimizi çözemeyeceksek o zaman düşüneceğiz ama şu anda transferle ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Ocak ayına kadar düşünmeyeceğim. Belki de sezon sonuna kadar düşünmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA