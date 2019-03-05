Hamza Hamzaoğlu: Zor bir mücadelenin içine giriyoruz

Büyükşehir Belediyespor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte futbolcularla görüşen Hamzaoğlu, sezon sonuna kadar zor bir mücadelenin içine girdiklerini başarılı olacaklarını söyledi.

Mehmet Özdilek ile yolların ayrılmasının ardından dün geç saatlerde başkan Hüseyin Üneş ve yöneticilerle görüşen ve yapılan anlaşmanın ardından kente gelen Hamza Hamzaoğlu, kulüp personeli ve futbolcularla tanıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de yalnız bırakmadığı Hamzaoğlu, antrenman sahasında futbolcularla görüştü.

Görevi bırakan Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eden Hamzaoğlu, "Mehmet Hoca iyi bir takım bıraktı. Koşan, mücadele eden son ana kadar bırakmayan, pes etmeyen bir takım olduğu için fazla düşünmeden bu teklifi değerlendirdik, kabul ettik. İnşallah biz de bugüne kadar hocalarımızın yaptığı katkıyı, oyuncularımızın sahadaki mücadelesine biz de bir nebze olsun katkı sağlamaya geldik. Bilgi tecrübemizle inşallah istediğimiz sonuçları almaşa başlarız. Sezon sonuna kadar zor bir mücadele içine giriyoruz. Ama bunu başaracağımıza eminiz, inancımız tam. Son ana kadar inancımızı sağlam tutacağız, mücadelemizi yapacağız. Sonra takdir Allah'ın" ifadelerini kullandı.

"UFAK TEFEK DOKUNUŞLARIMIZ OLACAK"

Takımı tanıdığını ve maçlarını takip ettiğini söyleyen Hamzaoğlu, kendisini böyle bir zor göreve layık gördükleri için yönetime teşekkür etti. Erzurum halkına, 90 dakika susmayan, sonuç ne olursa olsun takımını destekleyen Erzurum taraftarına mahcup olmayacaklarını belirten Hamzaoğlu, oyun anlayışında çok büyük bir farklılık olmayacağını belirtti. Hamzaoğlu, "Çok farklı bir değişim şu dönemde mümkün değil. Ama ufak tefek dokunuşlarımız olacak. Olumlu yönde katkılarımız olur. Belli oyun anlayışı, değerleri olan takımız. Başka şeylerle de donatabilirsek biraz daha farklı bir görüntüye bürünebiliriz" diye konuştu.

"KISA SÜREDE GELDİK, KISA SÜREDE PES ETMEYECEĞİZ"

İlk antrenmanına çıkan Hamzaoğlu'nu yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mehmet Özdilek'e teşekkür etti. Mehmet Özdilek'le konuşarak, anlaşarak görev değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Başkan Sekmen, "Futbolda bunlar olağan. İşler, iyi gitmeyebilir. Taraftarı güçlü takımız, kısa sürede buraya geldik, kısa sürede pes etmeyeceğimizi kamuoyuna göstereceğiz. Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz, inşallah hayırlı olur. Takımımızın normalde olması gereken yer burası değil. Oynadığı oyunlar itibariyle daha iyi yerlerde olması gerekir. Futbolda biraz da şansta yanınızda olacak, inanıyorum ki arzu ettiğimiz yerde oluruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenman sahasından görüntü

- Futbolcuların topla çalışmaları

- Başkan Mehmet Sekmen'in açıklamaları

- Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

DHA