Hamza Heriat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Heriat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Heriat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Heriat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Heriat 6 Eylül 1987 tarihinde Biskra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Heriat Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Hamza Heriat'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Heriat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Heriat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Heriat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Heriat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında USM Alger

1 Temmuz 2011 yılında CA Batna

25 Temmuz 2013 yılında MC Oran

1 Temmuz 2015 yılında USM Blida

1 Temmuz 2016 yılında MC Oran

25 Eylül 2020 yılında US Biskra

Hamza Heriat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Heriat şuan US Biskra takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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