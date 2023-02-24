Hamza Hodzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Hodzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Hodzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Hodzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Hodzic 20 Eylül 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Hamza Hodžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Hodzic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Hodzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hamza Hodzic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Hodzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Hodzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Hodzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Hodzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2019 yılında R. Hadzici U19

13 Ağustos 2020 yılında NK Ilijas

11 Ağustos 2021 yılında Stupcanica

Hamza Hodzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Hodzic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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