Hamza İgamane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza İgamane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza İgamane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza İgamane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza İgamane 2 Kasım 2002 tarihinde Temara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza İgamane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hamza İgamane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Hamza İgamane'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza İgamane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza İgamane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza İgamane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza İgamane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FAR Rabat

Hamza İgamane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza İgamane şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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