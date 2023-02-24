Hamza Kaljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Kaljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Kaljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Kaljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Kaljic 15 Aralık 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Hamza Kaljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Kaljic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Kaljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Kaljic'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Kaljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Kaljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Kaljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Kaljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Zeljeznicar U19

18 Temmuz 2019 yılında TOSK Tesanj

28 Şubat 2020 yılında Radnik Hadzici

1 Temmuz 2021 yılında Baton Sarajevo

16 Mart 2022 yılında Zeljeznicar

16 Temmuz 2022 yılında Slavija S.

Hamza Kaljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Kaljic şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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