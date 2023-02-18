Hamza Khabba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Khabba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Khabba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Khabba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Khabba 9 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Khabba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Khabba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Khabba'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Khabba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/khabba_hamza/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Haberin Devamı

Hamza Khabba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Khabba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Hamza Khabba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Khabba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FAR Rabat

8 Temmuz 2017 yılında OC Safi

30 Haziran 2018 yılında FAR Rabat

1 Ağu 2019 yılında OC Safi

1 Ağu 2022 yılında Al-Arabi SC

2 Ağu 2022 yılında Raja Casablanca

30 Haziran 2023 yılında Al-Arabi SC

Hamza Khabba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Khabba şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.