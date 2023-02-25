Hamza Koudri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Koudri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Koudri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Koudri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Koudri 15 Aralık 1987 tarihinde Mila şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Koudri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Koudri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Hamza Koudri'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Koudri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Koudri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Koudri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Koudri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında MC Alger

1 Temmuz 2012 yılında USM Alger

Hamza Koudri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Koudri şuan USM Alger takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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