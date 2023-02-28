Hamza Magdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Magdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Magdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Magdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Magdi 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حمزه مجدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Magdi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hamza Magdi'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Magdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Magdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Magdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Magdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2021 yılında Aswan SC

31 Ağustos 2021 yılında Cleopatra FC

Hamza Magdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Magdi şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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