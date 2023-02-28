Hamza Mathlouthi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Mathlouthi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Mathlouthi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Mathlouthi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Mathlouthi 25 Temmuz 1992 tarihinde Zarzouna şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da حمزة المثلوثي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Mathlouthi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM Tunisia yapmaktadır. Hamza Mathlouthi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Hamza Mathlouthi'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Mathlouthi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Mathlouthi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hamza Mathlouthi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Mathlouthi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CA Bizertin

3 Ağustos 2016 yılında CS Sfaxien

1 Ekim 2020 yılında Zamalek

Hamza Mathlouthi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Mathlouthi şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Hamza Mathlouthi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tunus takımında 21 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 1 gol atmıştır.

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