Hamza Moujahid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Moujahid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Moujahid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Moujahid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Moujahid 1 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Moujahid Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X07 Sports yapmaktadır. Hamza Moujahid, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Moujahid'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza Moujahid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Moujahid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Moujahid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Moujahid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Berrechid

20 Temmuz 2019 yılında FAR Rabat

1 Ağu 2022 yılında Raja Casablanca

Hamza Moujahid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Moujahid şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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