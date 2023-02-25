Hamza Moulai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Moulai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hamza Moulai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamza Moulai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.