Hamza Moulai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Moulai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Moulai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamza Moulai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamza Moulai {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamza Moulai Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına - tarihinde katılmıştır. Hamza Moulai'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hamza Moulai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamza Moulai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamza Moulai şuan Paradou AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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