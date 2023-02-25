Hamza Ounnas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Ounnas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Ounnas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Ounnas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Ounnas 18 Aralık 1988 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Ounnas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Hamza Ounnas'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Ounnas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Ounnas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Ounnas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Ounnas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında USM Blida

1 Temmuz 2009 yılında MO Constantine

1 Temmuz 2010 yılında USM Annaba

1 Temmuz 2013 yılında NA Hussein Dey

1 Ocak 2014 yılında USM Blida

1 Temmuz 2016 yılında JSM Bejaia

1 Temmuz 2018 yılında DRB Tadjenanet

17 Ekim 2020 yılında USM Bel Abbès

1 Ekim 2021 yılında US Biskra

Hamza Ounnas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Ounnas şuan US Biskra takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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