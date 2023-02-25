Hamza Rebiai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Rebiai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Rebiai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Rebiai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Rebiai 11 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Rebiai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Rebiai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hamza Rebiai'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Rebiai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Rebiai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Rebiai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Rebiai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında O Médéa

20 Eylül 2021 yılında CS Constantine

Hamza Rebiai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Rebiai şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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