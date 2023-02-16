Hamza Saghiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Saghiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Saghiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Saghiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Saghiri 18 Şubat 1997 tarihinde Würselen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Saghiri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Hamza Saghiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Saghiri'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Saghiri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamzasaghiri/

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Hamza Saghiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Saghiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Hamza Saghiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Saghiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Aachen U17

1 Temmuz 2014 yılında Aachen U19

1 Temmuz 2015 yılında Vikt. Köln U19

1 Temmuz 2016 yılında Viktoria Köln

9 Ağu 2020 yılında Waldh. Mannheim

15 Temmuz 2022 yılında Viktoria Köln

Hamza Saghiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Saghiri şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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VfL Übach-Boscheln (-2005), Alemannia Aachen (2005-2015), FC Viktoria Köln (2015-2016)

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