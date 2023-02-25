Hamza Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Salem 10 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Salem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Hamza Salem, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Salem'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamza Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında US Biskra

17 Ağustos 2022 yılında ES Sétif

Hamza Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Salem şuan ES Sétif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.