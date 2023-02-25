Hamza Yacoub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Yacoub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Yacoub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hamza Yacoub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hamza Yacoub 3 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hamza Yacoub Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Yacoub'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hamza Yacoub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hamza Yacoub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ağustos 2022 yılında MC El Bayadh
Hamza Yacoub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hamza Yacoub şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.
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