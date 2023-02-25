Hamza Yacoub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Yacoub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hamza Yacoub kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hamza Yacoub ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.