Hamza Yadroudj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Yadroudj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Yadroudj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Yadroudj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Yadroudj 3 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Yadroudj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Hamza Yadroudj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Hamza Yadroudj'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Yadroudj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Yadroudj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Yadroudj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Yadroudj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında JS Kabylie

1 Temmuz 2015 yılında ASO Chlef

19 Temmuz 2018 yılında JSM Skikda

1 Ağustos 2019 yılında OM Arzew

20 Ocak 2020 yılında JS Saoura

28 Eylül 2020 yılında US Biskra

Hamza Yadroudj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Yadroudj şuan US Biskra takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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