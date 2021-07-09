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  3. Hamza Yazıcı'nın sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hamza Yazıcı'nın sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, nereli, kaç yaşında?

Camdaki Kız dizisinde Tako karakteriyle sevilen Hamza Yazıcı'nın sevgilisi olduğu öğrenilen Şenay Forbes'in hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Hamza Yazıcı'nın sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

Hamza Yazıcı'nın sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hamza Yazıc ile birlikteliğiyle en çok aratılan isimlerin başında olan Şenay Forbes'in hayatı merak konusu oldu. Peki Hamza Yazıcı'nın sevgilisi kim? Şenay Forbes kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

HAMZA YAZICI'NIN SEVGİLİSİ KİM? ŞENAY FORBES KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk anne ve Amerikalı bir babanın kızı olan Şenay Forbes, yaşamını Kaliforniya'da sürdürmektedir ve belirli aralıklarla İzmir ve çevresinde ikamet etmektedir.

Forbes, uzun süredir Camdaki Kız'ın Tako karakteri Hamza Yazıcı ile birlikte.Fobes'in yaşı ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.

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Şenay Forbes'ın aşk yaşadığı Hamza Yazıcı ise 1992 yılında İstanbul’da doğdu. 29 yaşında olan Hamza Yazıcı aslen Hatay’ın Antakya ilçesindendir.

128 cm boyunda olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler Bunlar programlarının ekibinde yer aldı. 2008 yılından beri tiyatroyla uğraştığı bilinen Hamza Yazıcı başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil, Sümel Tilmaç’ın yer aldığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırdı. 

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