Hamza Yerlikaya: “Biraz da kendimizi eleştirmeliyiz”

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Önce biraz da kendimizi eleştirmeliyiz. Hepimizin parası olmayabilir. Hepimiz zengin yerlerde yetişmedik. Biz yeteneği paraya göre mi seçiyoruz?" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'nde bir konuşma yaptı. Futbolun güçlü bir sektör olduğunu anlatan Yerlikaya, "Değerli katılımcılar da açıklamalar yaptılar. Bugün bu alana girdiğimde başarılarıyla heyecanlandığımız hocalarımızı burada görmekten mutluluk ve huzur duydum. Tabi biraz çocukluk çağlarımızda bize heyecan katan hem oyunculuklarıyla hem antrenörlük dönemiyle heyecan katan ağabeylerimiz de burada. Geçmişte hocalarımız vardı, Metin Türel gibi futbolun her alanında çalışmış. Bunlar devam ediyor. Geçmişte ben de spora futbolla başladım. 1985-1986 yıllarında Fenerbahçe'nin altyapısında toprak sahaya giderdik. Oraya gittiğimizde antrenmanlara katılırdık hocalar ne gösterirse yapardık. O günkü yıllarda iletişiminde zayıf olmasına rağmen antrenman sahasına gittiğimizde hoca nereye geldin demezdi. Sana bakar, seni deneme usulüyle antrenmana alır, uygunsa, nefsini de kırmamak kaydıyla ya geri yollardı ya da seni sahada tutar ondan sonraki antrenmanlara katılmanı sağlardı. Şimdi ise durum farklı. Gideceksin sahaya, kapıdan girmeden, daha adımını atmadan dur bakalım nereye geldin derler. Buraya geldin ama kayıt yaptırdın mı? Bir dur, parasını yatırdın mı? Bakın nereden nerelere geldik. Önce biraz da kendimizi eleştirmeliyiz. Hepimizin parası olmayabilir. Hepimiz zengin yerlerde yetişmedik. Biz yeteneği paraya göre mi seçiyoruz ya da yeteneği sahaya sürerek mi o çocuğu kazanıyoruz. Benim bu söylediğime karşı aksini söyleyebilecek hocamız yok. Ben çocuklarımı götürüyorum, kayıt var mı, parasını yatırdınız mı diye soruyorlar. Eskiden bu kadar alanımız yoktu ama kalitemiz vardı. Her şeyi maddiyata çevirdik. Önce başarılı olacak kişileri bulabilmek. Sistemi idareciler kurar. Kaliteli idareciler, kaliteli antrenörler yetiştirir. Kaliteli antrenörler kaliteli sporcular yetiştirir. Bunun standardı belli. Sporcu kendiliğinden yetişmez. Onun için bu tarz seminerlerin daha çok sık bir araya gelinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA