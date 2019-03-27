Hamza Yerlikaya, Nevşehir KADEM’i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Nevşehir'de düzenlenen okullar arası Türkiye Taekwondo şampiyonasına katılmasının ardından Nevşehir KADEM temsilciliğini ziyaret etti.

Nevşehir'de bir dizi gezi ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Nevşehir'de düzenlenen liselerarası Türkiye taekwondo şampiyonasına katılarak dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Daha sonra ise KADEM temsilciliğini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikya burada KADEM Temsilcisi İlkay Akün'den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yerlikaya burada yaptığı açıklamada, KADEM bugün Türkiye'de kadınlarımızın güçlenmesine, gelişmesine, birlikteliğine bir vesile olan sivil toplum kuruluşumuzdur. Ve kadınlarımızın kimsem yok mu dendiğinde bir mazlumun, müşkül bayanların yanında olabileni derdine bir nebze de olan yardım eden kuruluştur dedi. Yerlikaya, "Öncelikle Valime, KADEM İl Temsilcime bizlere ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. KADEM bugün Türkiye'de kadınlarımızın güçlenmesine, gelişmesine, birlikteliğine bir vesile olan sivil toplum kuruluşumuzdur. Ve kadınlarımızın kimsem yok mu dendiğinde bir mazlumun, müşkül bayanların yanında olabileni derdine bir nebze de olan yardım eden kuruluştur. Ben bu manda kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada ilimizde onlara hamilik yapan Valimize, milletvekillerimize teşekkür ederim. Buradaki hedef vatandaşlarımızın kanayan yaralarını sarabilmektir. Özellikle kadınlarımızın, erkekler kendisine bir çare bulabilir. Kadınlarımızın bir sığınma ihtiyacı vardır. Tabi ki her şeyi devlet her haliyle karşılıyor. Ama KADEM'de bir parçadır. Burada hem eğitime katkı sağlıyor, hem aile birliklerin güçlendiriyor. Aynı zamanda faaliyetler yapıyor. Yani vatandaşlarımıza daha rahat hizmet getirmenin faaliyetlerini yapıyor. O anlamda biz destekliyoruz. KADEM temsilcimize başarılar diliyorum. Peygamber Efendimizin söylediği gibi kadın insanlığın anasıdır. Cennette annelerimizin ayağının altındadır diyor" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın KADEM ziyaretine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'da eşlik etti.

Kaynak: İHA