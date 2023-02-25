Hamza Zaidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Zaidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Zaidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Zaidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Zaidi 9 Kasım 1990 tarihinde Ghardaia şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Zaidi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Zaidi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Zaidi'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Zaidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Zaidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamza Zaidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Zaidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2013 yılında MSP Batna

1 Temmuz 2015 yılında JS Saoura

21 Eylül 2021 yılında MC Alger

6 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Hamza Zaidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Zaidi şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.