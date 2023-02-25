Hamza Ziad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Ziad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Ziad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Ziad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Ziad 29 Şubat 1988 tarihinde Batna şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Ziad Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Ziad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Hamza Ziad'nin USM Khenchela ile sözleşmesi 6 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Ziad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Ziad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Ziad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Ziad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında JS Kabylie

1 Temmuz 2013 yılında CA Batna

13 Ocak 2014 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2014 yılında CRBAF

1 Temmuz 2016 yılında RC Arbaa

17 Aralık 2016 yılında CABB Arreridj

6 Temmuz 2019 yılında AS Aïn M'lila

1 Ekim 2021 yılında USM Khenchela

Hamza Ziad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Ziad şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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