Hamzadere Barajı'nda kaybolan kişi aranıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de Hamzadere Barajı'nda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesinde Esat Akbaş (71) ile ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı, balık tutmak için kayıkla baraj gölüne açıldı.

Kayığın su alması sonucu Akbaş suda kaybolurken, arkadaşı yüzerek kıyıya çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye çağrılan Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi su altı ekibi, Akbaş'ın bulunması için barajda çalışma yaptı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaya, yarın devam edecek.





Kaynak: AA