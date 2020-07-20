Hamzaoğlu: "Ligde kalmış olmak mutluluk verici"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda Sivasspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından, sezonun bitimine 1 hafta kala ligde kalmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Başakşehir camiasını tebrik etti.

Gençlerbirliği Teknik Direkörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0 "lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Öncelikle Sivasspor'u galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. Biz de bugün puan ya da galibiyet almak için geldik. Aslında maça çok iyi başlamadık ama kötü de değildik. Fakat bir penaltı golüyle geri düştük. Ondan sonra eşitliği yakalamak için çaba gösterdik fakat maçı kaybettik. Sezona baktığımızda çok zor bir sezonu geride bıraktık. Daha 1 hafta olmasına karşın bizim açımızdan bakıyorum. Diğer maçların sonuçlarına bakarak bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledik. İsterdik ki, kendimiz iyi bir sonuç alsak da diğer maçların sonuçlarına bakmasaydık ama futbolda bunlar da var. Gençlerbirliği adına sevindirici, 1 hafta kala bu ligde devam ediyor olması. Çok aşağılardan ve zor bir süreçten geldik. Pandemi Dünya'da ilk kez yaşandı. Belki de bir daha yaşanıp yaşanmayacağı meçhul, böyle bir süreci yaşadık. Çok sakatlıklar yaşandı, bütün takımlar sıkıntılı anlar yaşadı. Herkes zor günler geçirdi, bu zorluklara rağmen ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmış olmak mutluluk verici. Bu arada genç oyuncularımız için bir şanstı belki de. Onları da gelecek yıllar için yetiştirmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki sezon doğru adımlar atarak, daha yukarıları hedefleyen bir Gençlerbirliği olmaya çalışacağız, hayırlı olsun. Önümüzde 1 hafta daha var, ciddi bir şekilde oynanması gereken. Başakşehir'i ve Okan hocanın şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir şampiyonlukla bugün maçı tamamladılar. Önümüzdeki haftada ligden düşenler kendini gösterecek. Onlara da buradan şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah önümüzdeki sezona herkes en iyi şekilde hazırlanır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA