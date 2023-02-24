Hamzat Ojediran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamzat Ojediran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamzat Ojediran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamzat Ojediran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamzat Ojediran 14 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Hamzat Basit Ojediran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamzat Ojediran Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DUKASO SPORTS yapmaktadır. Hamzat Ojediran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hamzat Ojediran'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamzat Ojediran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamzat Ojediran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamzat Ojediran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamzat Ojediran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında KF Egnatia

14 Şubat 2023 yılında Debrecen

31 Aralık 2023 yılında KF Egnatia

Hamzat Ojediran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamzat Ojediran şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Hamzat Ojediran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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