Han Been Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Han Been Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Han Been Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Han Been Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Han Been Yang 30 Ağustos 1991 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 양한빈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Han Been Yang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nikola Jokisic yapmaktadır. Han Been Yang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Han Been Yang'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Han Been Yang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dorans91/

Han Been Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Han Been Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Han Been Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Han Been Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Baegam HS

1 Ocak 2010 yılında Gangwon FC

1 Ocak 2013 yılında Seongnam FC

29 Temmuz 2014 yılında FC Seoul

9 Ocak 2023 yılında Cerezo Osaka

Han Been Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Han Been Yang şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Han Been Yang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bumin Elementary School (부민초등학교, 2003),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2004-2006),Gyeonggi Baegam High School (백암고등학교, 2007-2009)

Güney Kore U20 takımında 18 numaralı formasıyla 31 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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